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الموت يُفجع حسين الجسمي... "فقدتك يا أعزّ الناس"

حسين الجسمي
حسين الجسمي
السبت، 16-11-2024 08:13 ص

الوكيل الإخباري- فُجعت عائلة الجسمي بوفاة ابنها الأصغر جمال في أحد مستشفيات الولايات المتحدة الأميركية حيث كان يتلقى العلاج، ونعاه أشقاؤه الفنان الإماراتي حسين الجسمي والإعلامي صالح الجسمي والملحّن فهد الجسمي.

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وشارك المطرب الخليجي حسين الجسمي صورة شقيقه الراحل عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس"، مع التعليق: "فراقك صعب"، وبجانبه رسم قلب مكسور.


وقال صالح الجسمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، شقيقي الأصغر جمال في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه ، رجل طيب وله سيرة طيبة، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. وداعاً أخوي حبيبي".

 

 
gnews

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