الموت يُفجع حسين الجسمي... "فقدتك يا أعزّ الناس"

وشارك المطرب الخليجي حسين الجسمي صورة شقيقه الراحل عبر حسابه الرسمي في موقع "إكس"، مع التعليق: "فراقك صعب"، وبجانبه رسم قلب مكسور.
وقال صالح الجسمي: "إنا لله وإنا إليه راجعون، البقاء لله، شقيقي الأصغر جمال في ذمة الله، اللهم اغفر له وارحمه ، رجل طيب وله سيرة طيبة، الله يرحمه ويغفر له ويجعل مثواه الجنة. وداعاً أخوي حبيبي".
فراقك صعب 💔 pic.twitter.com/oyuDCCA3Yt— Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) November 14, 2024
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