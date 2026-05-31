الموت يفجع حمو بيكا

الوكيل الإخباري-   أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا وفاة والده الحاج أنور، عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.اضافة اعلان


وكتب بيكا في منشور عبر حسابه على "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله والدي الحاج أنور"، وسط تفاعل واسع من جمهوره وزملائه الذين قدموا له التعازي وواسوه في مصابه.

ومن المقرر أن تُشيّع الجنازة عقب صلاة الظهر اليوم الأحد في محافظة الإسكندرية، مسقط رأس الراحل، بحضور أفراد العائلة والأقارب وعدد من الأصدقاء والمقربين.

وأكد مدير أعمال حمو بيكا، في تصريحات صحفية، أن صلاة الجنازة ستقام في الإسكندرية، قبل تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة.

وسادت حالة من الحزن بين أسرة بيكا وأصدقائه بعد إعلان الوفاة، فيما انهالت رسائل التعزية والدعاء عبر منصات التواصل الاجتماعي من محبيه ومتابعيه.
 
 


