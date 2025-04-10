الخميس 2025-04-10 02:24 م
 

الموت يُفجع رامي صبري

د ونخه
رامي صبري
 
الخميس، 10-04-2025 02:18 م

الوكيل الإخباري-   أعلن المطرب رامي صبري في منشور عبر حسابه الشخصي في "فيسبوك" عن وفاة حماته.

وكتب رامي في منشوره: "لا إله إلاّ الله، وإنا لله وإنّا إليه راجعون، والدة زوجتي شيرين في ذمة الله".

وأعلن رامي أن تشييع جثمان والدة زوجته سيكون عقب صلاة الظهر اليوم (الخميس) من مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد، فيما تُقام مراسم العزاء السبت المقبل للرجال والنساء في قاعة الوهاب بدار مناسبات الشرطة في الشيخ زايد.

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