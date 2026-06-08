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الموت يفجع فنانة عربيّة شابة

الموت يُؤلم فنانة عربيّة شابة
وفاة
 
الإثنين، 08-06-2026 06:07 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت الفنانة المصرية الشابة نور إيهاب، عن وفاة جدّهااضافة اعلان


وكتبت إيهاب عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام":
 
"إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي والد أمي صلاح رضا، ستقام صلاة الجنازة بمشيئة الله في مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم بعد صلاة الظهر، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته".
 
 


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