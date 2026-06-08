الموت يفجع فنانة عربيّة شابة

وكتبت إيهاب عبر خاصية "ستوري" عبر حسابها على "انستغرام":
"إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله تعالى جدي والد أمي صلاح رضا، ستقام صلاة الجنازة بمشيئة الله في مسجد الرحمن الرحيم بشارع صلاح سالم بعد صلاة الظهر، نسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة وأن يسكنه الله فسيح جناته".
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