الموت يفجع فنانة عربية شهيرة - صورة

الوكيل الإخباري- تُوفي شقيق الفنانة المصرية فادية عبد الغني، بعد ساعات من مناشدتها الجمهور الدعاء له إثر تدهور حالته الصحية.



وكانت عبد الغني قد نشرت رسالة عبر حسابها على "فيسبوك" دعت فيها بالشفاء لشقيقها، معبرة عن تعلقها به ومكانته في حياتها.



وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم التعازي للفنانة فادية عبد الغني ومواساتها بوفاة شقيقها.

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