الموت يفجع فنانة عربية شهيرة - صورة

وكانت عبد الغني قد نشرت رسالة عبر حسابها على "فيسبوك" دعت فيها بالشفاء لشقيقها، معبرة عن تعلقها به ومكانته في حياتها.
وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم التعازي للفنانة فادية عبد الغني ومواساتها بوفاة شقيقها.
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