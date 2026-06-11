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الموت يفجع فنانة عربية شهيرة - صورة

تُوفي شقيق الفنانة المصرية فادية عبد الغني، بعد ساعات من مناشدتها الجمهور الدعاء له إثر تدهور حالته الصحية. وكانت عبد الغني قد نشرت رسالة عبر حسابها على "فيسبوك" دعت فيها بالشفاء لشقيقها، معبرة عن تع
تعبيرية
 
الخميس، 11-06-2026 11:23 م

الوكيل الإخباري-   تُوفي شقيق الفنانة المصرية فادية عبد الغني، بعد ساعات من مناشدتها الجمهور الدعاء له إثر تدهور حالته الصحية.

وكانت عبد الغني قد نشرت رسالة عبر حسابها على "فيسبوك" دعت فيها بالشفاء لشقيقها، معبرة عن تعلقها به ومكانته في حياتها.

وحرص عدد من الفنانين والإعلاميين على تقديم التعازي للفنانة فادية عبد الغني ومواساتها بوفاة شقيقها.

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تُوفي شقيق الفنانة المصرية فادية عبد الغني، بعد ساعات من مناشدتها الجمهور الدعاء له إثر تدهور حالته الصحية. وكانت عبد الغني قد نشرت رسالة عبر حسابها على "فيسبوك" دعت فيها بالشفاء لشقيقها، معبرة عن تع

فن ومشاهير الموت يفجع فنانة عربية شهيرة - صورة

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