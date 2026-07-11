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الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة- صورة

تعبيرية
تعبيرية
 
السبت، 11-07-2026 12:52 م

الوكيل الإخباري-   في خبر حزين، أعلنت الفنانة المصرية إيمان سلامة، عن وفاة والدها عبر حسابها على انستغرام، طالبة من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكتبت إيمان قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي الى رحمة الله تعالى والدي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة"، دون أن تكشف عن موعد أو مكان تشييع الجثمان أو إقامة مراسم العزاء.

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