الموت يفجع فنانة مصرية شهيرة- صورة

الوكيل الإخباري- في خبر حزين، أعلنت الفنانة المصرية إيمان سلامة، عن وفاة والدها عبر حسابها على انستغرام، طالبة من الجميع الدعاء له بالرحمة والمغفرة.



وكتبت إيمان قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي الى رحمة الله تعالى والدي، أسألكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة"، دون أن تكشف عن موعد أو مكان تشييع الجثمان أو إقامة مراسم العزاء.

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