الموت يُفجع فنانة مصرية

الوكيل الإخباري- أعلنت الفنانة المصرية ملك قورة وفاة جدتها، السيدة عواطف أحمد حسني، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستغرام"، ونعت الراحلة بكلمات مؤثرة مستشهدة بآية من القرآن، ومعبرة عن مكانتها الكبيرة في قلبها.

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وفي منشورها، كتبت ملك قورة: "إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقلت إلى رحمة الله تعالى جدتي الغالية عواطف أحمد حسني. أشهد الله أنها كانت أعظم أم وأعظم جدة، ألف رحمة ونور عليك، مع السلامة يا نور العين.. ادعوا لها بالرحمة والمغفرة."



على صعيد آخر، تصدّر اسم الفنانة ملك قورة محركات البحث عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، بعد ظهورها بفستان زفاف، ما أثار حالة من الجدل، لكنها أوضحت أن الصور كانت جزءًا من جلسة تصوير لغلاف إحدى المجلات.



وفي تصريحات تلفزيونية، أوضحت ملك قورة الأمر، قائلة: "كان ذلك خلال جلسة تصوير لغلاف إحدى المجلات، لكن الناس أخذت الموضوع بشكل مختلف. وأسعدتني ردود فعل الجمهور، وشعرت بمدى حب الناس لي، كأنني ابنتهم أو أختهم. جعلوني أرغب في الزواج، فالمعجبون هم عائلتي، وبالتأكيد سأتعرف عليهم. وبعد ما شاهدته، أصبحت أقول للناس إنني أتمنى دعوة كل من بارك لي."



شاركت ملك قورة في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "بيت الرفاعي" إلى جانب النجم أمير كرارة، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا طوال فترة عرضه، حيث تدور أحداثه في إطار درامي حول الصراعات العائلية المتعلقة بالميراث وإدارة الأعمال.



