الأحد 2025-03-23 09:22 ص
 

الموت يفجع فنان عربي شهير

ل
أرشيفية
 
الأحد، 23-03-2025 08:20 ص

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي وفاة شقيقه حسن، أمس السبت، ونعاه في تدوينةٍ نشرها على منصة "إكس".

اضافة اعلان


وكتب الجسمي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى: حسن جمعة الجسمي، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

وأعلن الفنان الإماراتي عن موعد تشييع جثمان شقيقه، وتلقي أسرته العزاء، اليوم الأحد 23 مارس/ آذار 2023.

 


وفقد حسين الجسمي شقيقه حسن، بعد أشهر قليلة من رحيل شقيقه جمال بعد صراع مع المرض، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

 

CNN

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ل

عربي ودولي السلطات الفنزويلية تصادر حوالي 10 أطنان من الكوكايين

ل

عربي ودولي الدفاع الجوي الروسي يدمر 59 مسيرة جوية معادية فوق مناطق مختلفة

الحاج عماد يوسف الغانم العجارمة رحمه الله

نعـي فـاضل مواقع التواصل تتشح بالسواد حزناً على وفاة الحاج أبو يوسف العجارمة

أرشيفية

أخبار محلية الملكية الأردنية تُسيّر رحلة تجريبية إلى مطار حلب الدولي

"فلسطين 2" صاروخ يمني الصنع ينتمي إلى طراز الصواريخ الباليستية الفرط صوتية

عربي ودولي الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو يعترض صاروخًا أُطلق من اليمن

أرشيفية

أخبار محلية السير تكشف سبب الأزمة الخانقة في صويلح

ل

فن ومشاهير الموت يفجع فنان عربي شهير

أعمال البناء المكثف مستمرة في مستوطنة كريات نتافيم غرب سلفيت

فلسطين سموتريتش: بدأنا خطوات فرض السيادة على الضفة



 
 





الأكثر مشاهدة