الموت يفجع فنان عربي شهير

وكتب الجسمي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى: حسن جمعة الجسمي، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
وأعلن الفنان الإماراتي عن موعد تشييع جثمان شقيقه، وتلقي أسرته العزاء، اليوم الأحد 23 مارس/ آذار 2023.
{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)}
صدق الله العظيم
إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ
بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،…
وفقد حسين الجسمي شقيقه حسن، بعد أشهر قليلة من رحيل شقيقه جمال بعد صراع مع المرض، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
-
أخبار متعلقة
-
الحلقة 21 من 'وتقابل حبيب': ليل تطلب الحرية وفارس يعترف بحبه
-
تحولات مفاجئة ومفاجآت غير متوقعة في الحلقة الجديدة من "فهد البطل"
-
مسلسل سيد الناس : الجارحي يفتح قبر إبنه ويتصدر الترند - فيديو
-
منهم محمد رمضان.. فنانون يطرحون أغانٍ جديدة بمناسبة عيد الأم
-
تحت سابع أرض: موسى يخرج من السجن ويتفق مع الإمبراطور
-
مسلسل فهد البطل الحلقة 19: أحمد العوضي يقترب من الإنتقام
-
"لام شمسية" الحلقة الرابعة: تصاعد التوتر بين أمينة خليل ومحمد شاهين
-
تصاعد الصراعات في الحلقة 20 من سيد الناس': الانتقام وكشف الأسرار المدفونة