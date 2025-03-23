الموت يفجع فنان عربي شهير

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان الإماراتي حسين الجسمي وفاة شقيقه حسن، أمس السبت، ونعاه في تدوينةٍ نشرها على منصة "إكس".

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وكتب الجسمي: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، ننعى المغفور له بإذن الله تعالى: حسن جمعة الجسمي، رحمه الله رحمة واسعة، ونسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".



وأعلن الفنان الإماراتي عن موعد تشييع جثمان شقيقه، وتلقي أسرته العزاء، اليوم الأحد 23 مارس/ آذار 2023.

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

{يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ (27) ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً (28) فَادْخُلِي فِي عِبَادِي (29) وَادْخُلِي جَنَّتِي (30)}

صدق الله العظيم

إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ



بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره،… — Aljassmi حسين الجسمي (@7sainaljassmi) March 22, 2025



وفقد حسين الجسمي شقيقه حسن، بعد أشهر قليلة من رحيل شقيقه جمال بعد صراع مع المرض، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.