الموت يفجع مطرب مصري شهير

ونعى البحراوي والدته عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. أمي في ذمة الله"، وأضاف: "ربنا يرحمك يا أمي ويجعل قبرك روضة من رياض الجنة، ويجمعنا بكِ في جنات النعيم.. دعواتكم لها بالرحمة والمغفرة".
وتدفقت رسائل التعازي والمواساة من زملائه في الوسط الفني وجمهوره، معبرين عن حزنهم العميق ومواساتهم للفنان في مصابه الأليم.
وكان البحراوي قد أشار في وقت سابق إلى تدهور الحالة الصحية لوالدته وطلب من جمهوره الدعاء لها بالشفاء، قبل أن يفجع بخبر رحيلها صباح اليوم.
