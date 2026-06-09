الموت يفجع ممثلة لبنانية قديرة - صورة

الوكيل الإخباري- انتشر مؤخرا خبر استشهاد مصطفى إبراهيم كمال نجل الفنانة القديرة وفاء شرارة وزوجها إبراهيم كمال في جنوب لبنان.



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ونعى أصدقاء وأقارب الراحل الأخير بكلمات مؤثرة.



يُذكر ان الممثلة وفاء شرارة شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية اللبنانية على مدى عقود، من بينها مسلسل "الغالبون"، و"ناجي العلي" و"عشتار".