الثلاثاء 2026-06-09 07:48 م

الموت يفجع ممثلة لبنانية قديرة - صورة

تعبيرية
تعبيرية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 06:09 م

الوكيل الإخباري-   انتشر مؤخرا خبر استشهاد مصطفى إبراهيم كمال نجل الفنانة القديرة وفاء شرارة وزوجها إبراهيم كمال في جنوب لبنان.

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ونعى أصدقاء وأقارب الراحل الأخير بكلمات مؤثرة. 

يُذكر ان الممثلة وفاء شرارة شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية اللبنانية على مدى عقود، من بينها مسلسل "الغالبون"، و"ناجي العلي" و"عشتار".

 


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