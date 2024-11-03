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الموت يُفجع نجم باب الحارة

ميلاد يوسف
ميلاد يوسف
الأحد، 03-11-2024 07:30 ص

الوكيل الإخباري-   نعى الفنان السوري ميلاد يوسف عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي والده كريم يوسف في مكان إقامته في مدينة حمص، حيث تلقى التعازي من زملائه

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ونشر ميلاد يوسف عبر حسابه الخاصة على انستجرام صورة لوالدة كاتبا :" الله معك ابو ميلاد" 


وحقق يوسف شهرة واسعة في العالم العربي منذ مشاركته في سلسلة "باب الحارة" الشهيرة بشخصية "عصام"، لكنه يغيب عن الموسم الدرامي الحالي بسبب انشغالاته السينمائية.


يُذكر أن يوسف أب لولدين هما ماركس وفيديل، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1997. وكانت أول مشاركة درامية له عام 1998 في مسلسل "مقعد في الحديقة"، ثم توالت أعماله، وحصل على العضوية في نقابة الفنانين السوريين عام 1999.



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