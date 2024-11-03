الموت يُفجع نجم باب الحارة

وحقق يوسف شهرة واسعة في العالم العربي منذ مشاركته في سلسلة "باب الحارة" الشهيرة بشخصية "عصام"، لكنه يغيب عن الموسم الدرامي الحالي بسبب انشغالاته السينمائية.
يُذكر أن يوسف أب لولدين هما ماركس وفيديل، وهو خريج المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1997. وكانت أول مشاركة درامية له عام 1998 في مسلسل "مقعد في الحديقة"، ثم توالت أعماله، وحصل على العضوية في نقابة الفنانين السوريين عام 1999.
-
أخبار متعلقة
-
هولندا.. تفجير متحف للفنون الجميلة وسرقة لوحتين لرسام شهير
-
حنان ترك تترك رسالة على باب منزلها في أمريكا
-
الموت يُغيِّب الفنان الكويتي مشعل القملاس
-
زوجة الفنان الراحل حسن يوسف السابقة تكشف عن سر عمره سنوات
-
خالف تعليمات الطبيب .. انتكاسة صحية لمحمد منير
-
فنانة مصرية تشعل السوشال ميديا بنبأ وفاة عادل إمام
-
أول تعليق من أسرة الفنان محمد منير بعد نقله للعناية المركزة
-
انباء عن نقل محمد منير للعناية المركزة