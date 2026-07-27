الموت يفجع نجم "ضيعة ضايعة".. ورسالة مؤثرة تهز المتابعين - صورة

ونعى عباس والدته عبر حسابه، وكتب: "أمي ماتت... ادعوا لها بالرحمة".
-
أخبار متعلقة
-
مصطفى قمر يكشف كواليس موقف طريف جمعه بعمرو دياب - فيديو
-
سارة أبي كنعان تستعرض حملها في أشهره الأخيرة - صورة
-
الكشف عن سبب وفاة فنان عربي شهير
-
انهار لحظة رؤيتها... هكذا ردّت هيفاء وهبي على أحد معجبيها - فيديو
-
بالدبكة والفستان الأبيض... ديانا فاخوري تخطف الأنظار بعيد ميلادها - فيديو
-
إليسا تطرح فيديو كليب "لعبة الأيام" بعد نجاحه في القاهرة
-
من داخل نادٍ رياضي... ممثل شهير يظهر مع خطيبته الألمانية - صورة
-
ياسر جلال يردّ على أجره الضخم