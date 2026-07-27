الموت يفجع نجم "ضيعة ضايعة".. ورسالة مؤثرة تهز المتابعين - صورة

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان السوري حسين عباس، المعروف بشخصية "حسان" في مسلسل "ضيعة ضايعة"، وفاة والدته.



ونعى عباس والدته عبر حسابه، وكتب: "أمي ماتت... ادعوا لها بالرحمة".

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