الموت يُفجع نجوم مسلسل "مولانا"

وشهاب هو مخرج ومصور "درون" شارك في العديد من الاعمال ابرزها مسلسل "مولانا"، كما كان من ابرز المصورين لقيادة الجيش اللبناني ونشاطاته العسكرية.
-
أخبار متعلقة
-
هذه آخر تطورات حالة الفنان هاني شاكر الصحية
-
نور علي تتحدث عن شخصية شهلا في "مولانا"
-
مسلسل "مولانا".. محاولة اغتيال تيم حسن
-
"روح ماتت ولا عايشة؟".. أحمد العوضي يثير حماس جمهور مسلسل علي كلاي
-
فنانة شهيرة تكشف عن تعرّضها للخداع في إحدى عمليات التجميل
-
حقيقة وفاة الفنان هاني شاكر
-
غموض حول موعد عودة أصالة نصري يثير جدلًا واسعًا!
-
بالصورة... الموت يُغيّب نجل ممثل شهير