الجمعة 2026-03-13 03:54 م

الموت يُفجع نجوم مسلسل "مولانا"

مسلسل "مولانا"
 
الجمعة، 13-03-2026 01:15 م
الوكيل الإخباري-   استشهد المصور محمد شهاب مع ابنته الصغيرة وهو ابن بلدة برعشيت الجنوبية جراء الغارة الإسرائيلية التي استهدفت عرمون ليلا.اضافة اعلان



وشهاب هو مخرج ومصور "درون" شارك في العديد من الاعمال ابرزها مسلسل "مولانا"، كما كان من ابرز المصورين لقيادة الجيش اللبناني ونشاطاته العسكرية.
 
 


