الموت يوجع فنانًا لبنانيًا شهيرًا بأقرب الناس إليه.. وتأجيل حفله المنتظر

وعلى إثر ذلك، تقرر تأجيل الحفل الذي كان مقررًا أن يحييه صليبا يوم السبت 25 تموز إلى موعد يُحدد لاحقًا، فيما كان يستعد أيضًا لطرح أغنيته الجديدة "عقبال العذابي".
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