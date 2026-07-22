الأربعاء 2026-07-22 02:42 م

الموت يوجع فنانًا لبنانيًا شهيرًا بأقرب الناس إليه.. وتأجيل حفله المنتظر

يب
غسان صليبا
 
الأربعاء، 22-07-2026 10:37 ص
الوكيل الإخباري-  توفي الشقيق الأكبر للفنان اللبناني غسان صليبا متأثرًا بمضاعفات عملية جراحية خضع لها لاستئصال سرطان القولون.اضافة اعلان


وعلى إثر ذلك، تقرر تأجيل الحفل الذي كان مقررًا أن يحييه صليبا يوم السبت 25 تموز إلى موعد يُحدد لاحقًا، فيما كان يستعد أيضًا لطرح أغنيته الجديدة "عقبال العذابي".
 
 


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