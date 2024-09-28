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الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent" ينطلق في هذا الموعد

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اعضاء تحكيم "Arabs Got Talent"
السبت، 28-09-2024 01:44 م

الوكيل الإخباري-   نشر حساب "Arabs Got Talent" على إنستغرام البرومو الترويجي للحلقة الأولى من الموسم السابع، والتي ستنطلق يوم الأربعاء المقبل عند الساعة العاشرة بتوقيت السعودية.

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ونشر الحساب فيديو تجميعي من المواسم السابقة لأبرز المواهب المتميزة واللحظات التي عاشها أعضاء لجنة التحكيم.


وأرفق تعليقًا مع الفيديو كتب فيه: "عودة مميزة إلى الموسم السابع من #ArabsGotTalent بحلقتين مميزتين في استعادة لأجمل اللحظات التي شهدها البرنامج بالمواسم السابقة، فكونوا على الموعد عند العاشرة بتوقيت السعودية مساء الأربعاء المقبل على #MBC1".


وفي وقت سابق، أطلق البرومو التشويقي الأول للموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب "أرابز غوت تالنت" (Arabs Got Talent).

 

فوشيا

 
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