الموسم السابع من برنامج "Arabs Got Talent" ينطلق في هذا الموعد

ونشر الحساب فيديو تجميعي من المواسم السابقة لأبرز المواهب المتميزة واللحظات التي عاشها أعضاء لجنة التحكيم.
وأرفق تعليقًا مع الفيديو كتب فيه: "عودة مميزة إلى الموسم السابع من #ArabsGotTalent بحلقتين مميزتين في استعادة لأجمل اللحظات التي شهدها البرنامج بالمواسم السابقة، فكونوا على الموعد عند العاشرة بتوقيت السعودية مساء الأربعاء المقبل على #MBC1".
وفي وقت سابق، أطلق البرومو التشويقي الأول للموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب "أرابز غوت تالنت" (Arabs Got Talent).
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