"الموسيقيين" في مصر توقف هيفاء وهبي

وجاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات، بإخلال هيفاء وهبي أيضًا باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 19 تموز (يوليو) الماضي، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، مما تسبب في أضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل.
وبعد فحص الشكوى، تبين صحة كل ما جاء على لسان الشاكي، لتتلاقى إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشؤون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، حيث قررتا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل، لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين.
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