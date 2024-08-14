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"الموسيقيين" في مصر توقف هيفاء وهبي

الفنانة هيفاء وهبي
الفنانة هيفاء وهبي




 

الأربعاء، 14-08-2024 12:06 م

الوكيل الإخباري-   أرسل الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، خطابًا رسميًا إلى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، يطالبه فيه بإلغاء تصاريح الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي في مصر، نظرًا لإخلالها ببنود تعاقد فني بينها وبين شركة إنتاج سينمائي، رغم حصولها على عربون التعاقد، وعدم تنفيذ ما جاء في قرار لجنة التحقيق بنقابة المهن التمثيلية، والذي تلاه إيقافها عن العمل ومنع التصريح لها مجددًا.


وجاء الطلب تزامنًا مع ورود شكوى رسمية لنقابة المهن الموسيقية من منظم حفلات، بإخلال هيفاء وهبي أيضًا باتفاق لإقامة حفل بالساحل الشمالي يوم 19 تموز (يوليو) الماضي، رغم حصولها على المبلغ المتفق عليه، مما تسبب في أضرار مالية كبيرة لمنظم الحفل.


وبعد فحص الشكوى، تبين صحة كل ما جاء على لسان الشاكي، لتتلاقى إدارة وقرارات لجنتي التحقيق والشؤون القانونية بنقابتي المهن الموسيقية والتمثيلية، حيث قررتا عدم منح أي تصريح عمل للفنانة هيفاء وهبي لإقامة حفلات فنية أو ممارسة مهنة التمثيل، لحين فض المنازعات الواردة للنقابتين.

 

لها

gnews

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