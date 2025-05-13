الثلاثاء 2025-05-13 04:09 م
 

النجمة التركية تُفاجئ الجمهور بشكلها الجديد بعد الولادة (صور)

وت
تعبيرية
 
الثلاثاء، 13-05-2025 01:23 م

الوكيل الإخباري-   احتفلت النجمة التركية نسليهان أتاغول بعيد الأم للمرة الأولى كأم، حيث تلقت باقة من الورود الحمراء من زوجها الممثل قادير دوغلو وابنهما الوحيد، بمناسبة عيد الأم الذي صادف أمس الإثنين في تركيا.

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نسليهان شاركت لحظة مؤثرة عبر إنستغرام بصورة لزوجها وهو يحمل طفلهما، بينما أخفت ملامح وجه الطفل حفاظاً على خصوصيته. الهدية كانت مزينة بالقلوب واللؤلؤ، ما أضفى طابعاً رومانسياً على المناسبة.


كما لفتت النجمة الأنظار بتغيير واضح في إطلالتها بعد الولادة، حيث ظهرت بقصة شعر قصيرة مع غرة عصرية أبرزت جمالها وملامحها الناعمة، واستعرضت رشاقتها في صورة نشرها زوجها، مشيدًا بجمالها وحيويتها بعد شهور من الحمل والولادة.


وتحرص نسليهان على إبعاد ملامح طفلها عن الإعلام، رغم حرصها على مشاركة لحظاتها كأم عبر مواقع التواصل.

 

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لبنان 24 

 
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