النجم البوليودي شاروخان في أبوظبي.. لهذا السبب!

ومن المقرر أن يستمر الحدث من 27 إلى 29 سبتمبر (أيلول). سيكون الفنان البوليودي شاروخان جزءاً من الحدث، ويشاركه كمضيف المخرج كاران جوهر.
وأبدى شاروخان حماسته لاستضافة حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للفيلم، وقال في بيان له: "يعتبر IIFA احتفالاً بالسينما الهندية التي تلقى صدى في جميع أنحاء العالم، وكان من المذهل أن أكون جزءاً من رحلتها على مر السنين".
ويشكل هذا الحدث عودة جوهر لعالم التقديم، الذي أوضح عمق ارتباطه وعائلته بـ IIFA، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبه والده في تأسيس هذا الحدث والمساهمة في نجاحه.
وقال جوهر: "يشكل ارتباطي بـ IIFA مصدر فخر كبير، مما عزز ارتباط عائلتنا العميق بصناعة السينما الهندية وتواصلها الدولي".
وسيحتفل اليوم الأول بصناعات السينما الأربع في جنوب الهند بمشاركة أبرز وأكبر نجوم بوليوود، فيما ستشهد الليلة الثانية حفل توزيع جوائز IIFA. أما اليوم الأخير من الاحتفالات، والذي سيكون 29 سبتمبر، فهو مخصص لـ IIFA Rocks لصناعة الموسيقى.
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