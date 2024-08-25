النجم البوليودي شاروخان في أبوظبي.. لهذا السبب!

الوكيل الإخباري- تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحديداً في جزيرة ياس، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للفيلم "IIFA" لعام 2024، في نسخته الـ24.

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ومن المقرر أن يستمر الحدث من 27 إلى 29 سبتمبر (أيلول). سيكون الفنان البوليودي شاروخان جزءاً من الحدث، ويشاركه كمضيف المخرج كاران جوهر.



وأبدى شاروخان حماسته لاستضافة حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للفيلم، وقال في بيان له: "يعتبر IIFA احتفالاً بالسينما الهندية التي تلقى صدى في جميع أنحاء العالم، وكان من المذهل أن أكون جزءاً من رحلتها على مر السنين".



ويشكل هذا الحدث عودة جوهر لعالم التقديم، الذي أوضح عمق ارتباطه وعائلته بـ IIFA، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبه والده في تأسيس هذا الحدث والمساهمة في نجاحه.



وقال جوهر: "يشكل ارتباطي بـ IIFA مصدر فخر كبير، مما عزز ارتباط عائلتنا العميق بصناعة السينما الهندية وتواصلها الدولي".