 
الأحد 2024-08-25 01:04 م
 

 

النجم البوليودي شاروخان في أبوظبي.. لهذا السبب!

الفنان البوليودي شاروخان
الفنان البوليودي شاروخان
الأحد، 25-08-2024 11:42 ص

الوكيل الإخباري-   تستضيف العاصمة الإماراتية أبوظبي، تحديداً في جزيرة ياس، حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للفيلم "IIFA" لعام 2024، في نسخته الـ24.

اضافة اعلان


ومن المقرر أن يستمر الحدث من 27 إلى 29 سبتمبر (أيلول). سيكون الفنان البوليودي شاروخان جزءاً من الحدث، ويشاركه كمضيف المخرج كاران جوهر.


وأبدى شاروخان حماسته لاستضافة حفل توزيع جوائز الأكاديمية الهندية الدولية للفيلم، وقال في بيان له: "يعتبر IIFA احتفالاً بالسينما الهندية التي تلقى صدى في جميع أنحاء العالم، وكان من المذهل أن أكون جزءاً من رحلتها على مر السنين".


ويشكل هذا الحدث عودة جوهر لعالم التقديم، الذي أوضح عمق ارتباطه وعائلته بـ IIFA، مشيراً إلى الدور الكبير الذي لعبه والده في تأسيس هذا الحدث والمساهمة في نجاحه.


وقال جوهر: "يشكل ارتباطي بـ IIFA مصدر فخر كبير، مما عزز ارتباط عائلتنا العميق بصناعة السينما الهندية وتواصلها الدولي".


وسيحتفل اليوم الأول بصناعات السينما الأربع في جنوب الهند بمشاركة أبرز وأكبر نجوم بوليوود، فيما ستشهد الليلة الثانية حفل توزيع جوائز IIFA. أما اليوم الأخير من الاحتفالات، والذي سيكون 29 سبتمبر، فهو مخصص لـ IIFA Rocks لصناعة الموسيقى.

24

gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

أخبار محلية تنويه حكومي هام لجميع الباحثين عن عمل

وزارة التربية والتعليم

خاص بالوكيل التربية: الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية نهاية الأسبوع الحالي

محمد منير

فن ومشاهير فيديو - الظهور الأول لمحمد منير من رحلة علاجه

ارشيفية

عربي ودولي الحوثيون: الرد اليمني آت حتما

مسيرة تنفجر في موقع إسرائيلي

عربي ودولي شاهد.. انفجار مسيّرة بأحد المواقع الإسرائيلية

تعبيرية

تكنولوجيا قراصنة الإنترنت يبتكرون طريقة جديدة لسرقة الحسابات البنكية

فيصل الفايز قدم أحر التعازي

شؤون برلمانية رئيس مجلس الأعيان ينعى النائب زكية الشمايلة

تعبيرية

عربي ودولي مصرع 13 شخصا وفقدان 14 بحادث غرق في دولة عربية



 


الأكثر مشاهدة