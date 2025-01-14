النجم المحظوظ.. صاحب المنزل الوحيد الصامد أمام حرائق لوس أنجلوس

الوكيل الإخباري- في ظل الحرائق المدمرة التي اجتاحت لوس أنجلوس، التي أدت إلى تدمير منازل العديد من نجوم هوليوود، نجا قصر الفنان توم هانكس بشكل شبه كامل. حيث أظهرت صورة حصرية نشرها موقع "ديلي ميل" البريطاني قصر هانكس الأبيض المطل على المنحدرات، والذي تبلغ قيمته 26 مليون دولار، والواقع في منطقة باسيفيك باليسيدز غرب لوس أنجلوس.

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ورغم تدمير منازل جيرانه بالكامل، بقي قصر هانكس سالماً إلى حد بعيد، مع عدم وجود أي آثار للحطام على سقفه أو في ساحة الفناء الخلفية. ومع ذلك، ظل الدخان مرئياً في الأجواء نتيجة استمرار تصاعده من أنقاض المنازل المجاورة.



وتعتبر الحرائق التي اندلعت في مقاطعة لوس أنجلوس من بين الأسوأ في تاريخ المدينة، حيث بدأت في صباح يوم الخميس وامتدت عبر عدة مناطق، ما دفع السلطات إلى إجلاء أكثر من 100 ألف شخص. من بين المشاهير الذين دُمرت منازلهم في هذه الحرائق: باريس هيلتون، أنتوني هوبكنز، تينا نولز، جون غودمان، كاندي سبيلينغ، ومايلز تيلر. وقد أسفرت الحرائق عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل.