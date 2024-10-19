النسخة التركية من "الهيبة".. شاهد إعلان مسلسل "المدينة البعيدة"

الوكيل الإخباري- طرحت قناة Kanal D التركية الإعلان الترويجي الأول لمسلسلها الجديد "المدينة البعيدة"، النسخة التركية لمسلسل "الهيبة" الذي قام ببطولته تيم حسن ونادين نجيم، وحقق نجاحًا كبيرًا منذ عرض جزئه الأول في عام 2017.

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وكشف الإعلان الترويجي لمحات عديدة عن العمل، الذي جرى تصويره في منطقة ماردين، ويشارك في بطولته أوزان أكبابا وسينام أونسال، وحظي الإعلان بإعجاب الجمهور الذي عبَّر عن حماسه في انتظار العمل.



المسلسل من تأليف جوليزار إيرماك، وهو مقتبس عن مسلسل "الهيبة" الذي شارك في بطولته النجم السوري تيم حسن والنجمة اللبنانية نادين نجيم، والنجمة القديرة منى واصف ونخبة من النجوم، واستمر لخمسة مواسم.



وتتناول النسخة التركية، التي يخرجها أحمد كاتيكسيز، قصة الأرملة "علياء"، وتجسد دورها سينام أونسال، والتي تتجه مع ابنها، البالغ من العمر 5 سنوات، من كندا إلى أرض ألبورا في ماردين؛ من أجل دفن زوجها في مسقط رأسه، تنفيذًا لوصيته.



وهناك تتفاجأ بأن هذا الوصول لا عودة منه، حين تواجه "جيهان ألبورا"، ويجسد دوره أوزان أكبابا، وهو رئيس عائلة ألبورا الذي يرفض إعادة ابن شقيقه إلى كندا، فتضطر إلى العيش مع العائلة على أمل استعادة ابنها، والهرب به إلى حياتهما الأولى، لكنها تقع في حب "جيهان" وتتصاعد الأحداث."

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