الهضبة بيكتب التاريخ من جديد - فيديو

ومنذ طرحها ضمن ألبوم "ابتدينا"، تصدّرت قوائم الأغاني الأكثر استماعاً في مصر وعدد من الدول العربية، كما حافظت على صدارة "يوتيوب" لفترة طويلة، لتتحول إلى واحدة من أكثر الأغنيات انتشاراً وتأثيراً خلال عام 2025.
وتحمل أغنية "بابا" توقيع ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، فيما تولّى أمير محروس مهمة الميكس والماستر، لتخرج في صورة فنية لاقت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.
ولم يقتصر نجاح أغنية عمرو دياب على المنصات الرقمية فقط، بل تصدّرت أيضاً قوائم "مينا" و"بيلبورد" الرسمية للأغاني الأكثر استماعاً، وواصلت المنافسة على المراكز الأولى لأسابيع متتالية، في تأكيد جديد على الشعبية الكبيرة التي حققتها منذ طرحها.
ألبوم عمرو دياب يواصل النجاح على مدار عام كامل
ويأتي هذا النجاح ضمن سلسلة إنجازات ألبوم "ابتدينا" منذ طرحه الصيف الماضي، حيث تصدّر قوائم الاستماع على مختلف المنصات الموسيقية، ونجحت أغانيه في التواجد بقوة ضمن القوائم الرسمية، فيما سجّل عمرو دياب رقماً جديداً باعتباره أول فنان عربي يتصدّر القائمة الرئيسية للأغاني العربية بأغنيتين مختلفتين من الألبوم نفسه، هما "خطفوني" و"بابا".
كما واصل "الهضبة" حضوره الرقمي الاستثنائي خلال عام 2025، محققاً أكثر من 600 مليون استماع عبر منصة "أنغامي"، إلى جانب نحو 296 مليون استماع على منصة "سبوتيفاي" في مصر والعالم العربي، بينما حافظ ألبوم "ابتدينا" على مكانته كواحد من أكثر الألبومات العربية استماعاً خلال العام.
ويعكس النجاح الكبير لأغنية "بابا" قدرة عمرو دياب على الحفاظ على مكانته في صدارة المشهد الموسيقي العربي، مستنداً إلى جماهيريته الواسعة وسعيه الدائم إلى تقديم أعمال تحقق حضوراً قوياً على المستويين الجماهيري والرقمي.
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