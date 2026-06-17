الهضبة بيكتب التاريخ من جديد - فيديو

الوكيل الإخباري- استطاع النجم عمرو دياب أن يحقق إنجازاً موسيقياً جديداً بعدما تخطّت أغنيته "بابا" حاجز الـ300 مليون مشاهدة واستماع عبر منصة "يوتيوب"، لتواصل حصد النجاحات القياسية وتؤكد مكانتها كواحدة من أبرز الأغنيات العربية خلال الفترة الأخيرة.

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ومنذ طرحها ضمن ألبوم "ابتدينا"، تصدّرت قوائم الأغاني الأكثر استماعاً في مصر وعدد من الدول العربية، كما حافظت على صدارة "يوتيوب" لفترة طويلة، لتتحول إلى واحدة من أكثر الأغنيات انتشاراً وتأثيراً خلال عام 2025.



وتحمل أغنية "بابا" توقيع ملاك عادل، وألحان محمد يحيى، وتوزيع عادل حقي، فيما تولّى أمير محروس مهمة الميكس والماستر، لتخرج في صورة فنية لاقت استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء.



ولم يقتصر نجاح أغنية عمرو دياب على المنصات الرقمية فقط، بل تصدّرت أيضاً قوائم "مينا" و"بيلبورد" الرسمية للأغاني الأكثر استماعاً، وواصلت المنافسة على المراكز الأولى لأسابيع متتالية، في تأكيد جديد على الشعبية الكبيرة التي حققتها منذ طرحها.



ألبوم عمرو دياب يواصل النجاح على مدار عام كامل

ويأتي هذا النجاح ضمن سلسلة إنجازات ألبوم "ابتدينا" منذ طرحه الصيف الماضي، حيث تصدّر قوائم الاستماع على مختلف المنصات الموسيقية، ونجحت أغانيه في التواجد بقوة ضمن القوائم الرسمية، فيما سجّل عمرو دياب رقماً جديداً باعتباره أول فنان عربي يتصدّر القائمة الرئيسية للأغاني العربية بأغنيتين مختلفتين من الألبوم نفسه، هما "خطفوني" و"بابا".



كما واصل "الهضبة" حضوره الرقمي الاستثنائي خلال عام 2025، محققاً أكثر من 600 مليون استماع عبر منصة "أنغامي"، إلى جانب نحو 296 مليون استماع على منصة "سبوتيفاي" في مصر والعالم العربي، بينما حافظ ألبوم "ابتدينا" على مكانته كواحد من أكثر الألبومات العربية استماعاً خلال العام.