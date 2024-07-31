الهيئة الملكية لشؤون القدس تعرض فيلما وثائقيا عن الوصاية الهاشمية في مهرجان جرش 38

أدركت "اللجنة الملكية لشؤون القدس" أن الإعلام الصادق يعد ركيزة أساسية في دورنا تجاه قضية القدس، نسعى من خلاله إلى دحض زيف الادعاءات التي يروجها الإعلام الصهيوني. وتأتي هذه المشاركة مع اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ضمن فعاليات مهرجان جرش في دورته الحالية، والتي جاءت برعاية ملكية سامية، بهدف التوعية من طرف مؤسسة متخصصة بالشأن المقدسي التي تؤكد عروبة القدس وإسلاميتها وتكشف الزيف الإسرائيلي. كما يشهد اليوم تسارعًا كبيرًا في الأحداث المتعلقة بالقدس، الأمر الذي يتطلب منا تكثيف الجهود لرصد جميع الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل، ونشرها ليطلع عليها المهتمون ودعاة الحرية في العالم للدفاع عن الحق المغتصب المسلوب، وحق شعوب العالم في الأمن والسلام والحرية.
وأكد الدكتور نصر شقيرات، مندوبًا عن الهيئة الملكية، خلال حضوره الندوة، ومن خلال مساهمة الهيئة الملكية لشؤون القدس بالشراكة مع الهيئات الثقافية الفاعلة، ومنها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، أننا في عصر تكنولوجيا المعلومات والانفتاح في وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة. نقدم هذا الفيلم الوثائقي بتقرير عن الأوضاع التي شهدتها القدس، باعتبار الهيئة الملكية لشؤون القدس منبراً إعلامياً توعوياً يتيح للجميع الاطلاع على كل ما يصدر عن اللجنة الملكية لشؤون القدس من تقارير إخبارية يومية وشهرية وكتب وبيانات وندوات وتصريحات إعلامية وغيرها مما يتعلق بمدينة القدس.
وشارك في الندوة كل من: الدكتور ناصر المعايطة، الدكتور شفاء ياسين، الدكتور بسام العوران، القس سامر عازر، الدكتورة سلام سحيمات، وجاءت من تقديم الباحث ضيغم القسوس.