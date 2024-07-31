الهيئة الملكية لشؤون القدس تعرض فيلما وثائقيا عن الوصاية الهاشمية في مهرجان جرش 38

الوكيل الإخباري-شاركت الهيئة الملكية لشؤون القدس بعرض فيلم وثائقي حول "الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس: خط الدفاع بوجه عملية التهويد الإسرائيلية الممنهجة ضد أهلنا في القدس"، من إعداد الهيئة الملكية لشؤون القدس التي يشرف عليها الدكتور عبدالله كنعان الأمين العام للهيئة، وبحضور الدكتور نصر شقيرات.

وتعد الهيئة الملكية لشؤون القدس إحدى مؤسسات المملكة الأردنية الهاشمية التي تتكامل مهامها مع باقي المؤسسات المعنية في خدمة المدينة المقدسة والحفاظ عليها ورعاية مقدساتها الإسلامية والمسيحية، بتوجيه من القيادة الهاشمية التي تحمل أمانة الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية. كما تعمل اللجنة الملكية لشؤون القدس على خدمة هذه المدينة المقدسة وقضية القدس من خلال متابعة ورصد ما يجري في القدس، وإعداد الدراسات المتعلقة بها، ووضع كل ذلك في متناول المعنيين في مؤسسات الدولة والمهتمين والدارسين.



أدركت "اللجنة الملكية لشؤون القدس" أن الإعلام الصادق يعد ركيزة أساسية في دورنا تجاه قضية القدس، نسعى من خلاله إلى دحض زيف الادعاءات التي يروجها الإعلام الصهيوني. وتأتي هذه المشاركة مع اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين ضمن فعاليات مهرجان جرش في دورته الحالية، والتي جاءت برعاية ملكية سامية، بهدف التوعية من طرف مؤسسة متخصصة بالشأن المقدسي التي تؤكد عروبة القدس وإسلاميتها وتكشف الزيف الإسرائيلي. كما يشهد اليوم تسارعًا كبيرًا في الأحداث المتعلقة بالقدس، الأمر الذي يتطلب منا تكثيف الجهود لرصد جميع الانتهاكات والتجاوزات الإسرائيلية ضد المدنيين العزل، ونشرها ليطلع عليها المهتمون ودعاة الحرية في العالم للدفاع عن الحق المغتصب المسلوب، وحق شعوب العالم في الأمن والسلام والحرية.



وأكد الدكتور نصر شقيرات، مندوبًا عن الهيئة الملكية، خلال حضوره الندوة، ومن خلال مساهمة الهيئة الملكية لشؤون القدس بالشراكة مع الهيئات الثقافية الفاعلة، ومنها اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، أننا في عصر تكنولوجيا المعلومات والانفتاح في وسائل التواصل الاجتماعي المتعددة. نقدم هذا الفيلم الوثائقي بتقرير عن الأوضاع التي شهدتها القدس، باعتبار الهيئة الملكية لشؤون القدس منبراً إعلامياً توعوياً يتيح للجميع الاطلاع على كل ما يصدر عن اللجنة الملكية لشؤون القدس من تقارير إخبارية يومية وشهرية وكتب وبيانات وندوات وتصريحات إعلامية وغيرها مما يتعلق بمدينة القدس.