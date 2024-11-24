الوسط الفني المصري يُفجع بوفاة محمد رحيم

الوكيل الإخباري- توفي الملحن المصري محمد رحيم، السبت، عن عمر يناهز 45 عامًا، فيما صرّحت النيابة العامة بدفن جثمانه، مؤكدة عدم وجود "شبهة جنائية" حول وفاته.



أثارت وفاة رحيم حالة من الصدمة في الوسط الفني، في وقت تأجّلت جنازته إلى الأحد لحين فحص جثمانه، بسبب بعض الإصابات التي وصفتها النيابة بأنها "ظاهرية" وليست نتيجة لحادثة جنائية، حسبما أوردت وسائل إعلام مصرية بينها بوابة صحيفة الأهرام الحكومية.



وعبّرت نقابة المهن الموسيقية في مصر عن "بالغ الحزن والأسى" لرحيل رحيم. وقال بيان للنقابة: "فقدنا ملحنًا كبيرًا وفنانًا وإنسانًا عظيمًا، صاحب أخلاق عالية وطيبة، قلب نادر ألف رحمة ونور على روحه".



وقال بيان النقابة إن وفاة رحيم هي "خبر صادم للوسط الغنائي وكل محبي الموسيقى، صاحب تاريخ طويل من الألحان التي حققت نجاحات كبيرة مع نجوم الطرب في مصر والوطن العربي، ورمز للإبداع وترك بصمة كبيرة بألحانه العظيمة".



بدأ الملحن محمد رحيم مسيرته في التلحين مبكرًا، عندما كان يدرس في السنة الأولى في كلية التربية الموسيقية، وقدم أولى ألحانه في أغنية "وغلاوتك" في ألبوم "عودوني" للفنان عمرو دياب في عام 1998.



غنى على ألحان رحيم طيف من فناني مصر والعالم العربي، مثل عمرو دياب ومحمد منير وتامر حسني ومصطفى قمر وهشام عباس وإليسا ونوال الزغبي ونانسي عجرم وجنات.



وبعد تأجيل جنازته مرتين السبت، أعلنت أرملة محمد رحيم، أنوس كوتة، في منشور عبر فيسبوك، أن مراسم تشييع جثمانه ستُجرى بعد ظهر الأحد، في مدينة السادس من أكتوبر.

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