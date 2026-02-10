الثلاثاء 2026-02-10 02:34 م

الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة
تعبيرية
 
الثلاثاء، 10-02-2026 01:58 م

الوكيل الإخباري-   عن عمر يناهز 33 عامًا، توفي الممثل الأميركي بليك غاريت، المعروف بدوره في فيلم "كيف تأكل الديدان المقلية" How to Eat Fried Wormsعام 2006. 

وأكدت والدة بليك، كارول غاريت، خبر وفاته يوم الأحد الماضي. ولم يتم تحديد سبب الوفاة رسميًّا بعد، حيث تنتظر العائلة نتائج التشريح.

وكشفت كارول أن ابنها نُقل إلى المستشفى في ولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي بعد شعوره بألم شديد، وتم تشخيصه لاحقًا بمرض الحزام الناري (Shingles)، وهو عدوى فيروسية تسبب آلامًا عصبية شديدة. وأضافت أن بليك ربما حاول التعامل مع الألم بمفرده، وأن وفاته قد تكون نتيجة حادث مأساوي. ولم تتوفر تفاصيل طبية إضافية في الوقت الحالي.

وكان غاريت يعيش في تولسا، أوكلاهوما، خلال السنوات الأخيرة، وقد قالت والدته إنه أجرى تغييرات إيجابية كبيرة في حياته.

اضافة اعلان

 

وأكدت والدة بليك، كارول غاريت، خبر وفاته يوم الأحد الماضي. ولم يتم تحديد سبب الوفاة رسميًّا بعد، حيث تنتظر العائلة نتائج التشريح.

وكشفت كارول أن ابنها نُقل إلى المستشفى في ولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي بعد شعوره بألم شديد، وتم تشخيصه لاحقًا بمرض الحزام الناري (Shingles)، وهو عدوى فيروسية تسبب آلامًا عصبية شديدة. وأضافت أن بليك ربما حاول التعامل مع الألم بمفرده، وأن وفاته قد تكون نتيجة حادث مأساوي. ولم تتوفر تفاصيل طبية إضافية في الوقت الحالي.


Image1_2202610135459894294916.jpg
 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

نعـي فـاضل الحاجة يسرى فهد السمامعة في ذمة الله

ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

أخبار محلية ساره شمس الزعتري تحصد ذهبية كأس العرب وتواصل تألقها العربي

ل

أخبار محلية بالتزامن مع شهر رمضان.. اعلان صادر عن البنك المركزي

كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

أخبار الشركات كلية لومينوس الجامعية التقنية تطلق منح زياد المناصير

ب

أخبار محلية حسان: اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة بناء سور قلعة الكرك

وثائق رسميّة... إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير

فن ومشاهير إليكم سبب وفاة بطلة فيلم "home alone" الشهير

الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

فن ومشاهير الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

ب

أخبار محلية شتاء الأردن مختبر بصري ينطق بلوحة فنية لظواهر طبيعية ساحرة



 






الأكثر مشاهدة