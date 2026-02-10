الوسط الفني يُفاجئ بوفاة هذا النجم الشهير - صورة

وأكدت والدة بليك، كارول غاريت، خبر وفاته يوم الأحد الماضي. ولم يتم تحديد سبب الوفاة رسميًّا بعد، حيث تنتظر العائلة نتائج التشريح.
وكشفت كارول أن ابنها نُقل إلى المستشفى في ولاية أوكلاهوما الأسبوع الماضي بعد شعوره بألم شديد، وتم تشخيصه لاحقًا بمرض الحزام الناري (Shingles)، وهو عدوى فيروسية تسبب آلامًا عصبية شديدة. وأضافت أن بليك ربما حاول التعامل مع الألم بمفرده، وأن وفاته قد تكون نتيجة حادث مأساوي. ولم تتوفر تفاصيل طبية إضافية في الوقت الحالي.
وكان غاريت يعيش في تولسا، أوكلاهوما، خلال السنوات الأخيرة، وقد قالت والدته إنه أجرى تغييرات إيجابية كبيرة في حياته.
