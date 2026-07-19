الوسط الفني يودّع فناناً مصرياً شهيراً بعد صراع مع المرض

وكان الراحل قد أعلن إصابته بمرض السرطان في منطقة الحجاب الحاجز قبل تدهور حالته الصحية. وينتمي عبدالقوي إلى عائلة فنية، فهو نجل الكاتب الراحل محمد جلال عبدالقوي، واشتهر بدوره في مسلسل "حضرة المتهم أبي" إلى جانب الفنان الراحل نور الشريف.
كما شارك في عدد من الأعمال الدرامية والسينمائية، تاركاً بصمة في مشواره الفني.
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