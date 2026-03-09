امرأة تطلق 10 رصاصات على منزل نجمة شهيرة - صورة

وأشارت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلا عن مصدر في شرطة لوس أنجلوس إلى أن الحادث وقع في الساعة 13:21 من بعد ظهر أمس الأحد، حيث أطلقت المشتبه بها عدة طلقات نارية من سيارة من نوع "تسلا" بيضاء اللون باتجاه المنزل، فيما أصابت رصاصة واحدة جدار المبنى.
وأضافت الصحيفة أن ريهانا كانت موجودة داخل المنزل لحظة وقوع إطلاق النار، غير أنها لم تصب بأذى، كما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أخرى.
وأشار المصدر إلى أن قوات الشرطة تمكنت من تحديد موقع المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 30 عاما، وإلقاء القبض عليها. ولم تذكر التقارير حتى اللحظة أي تفاصيل بشأن دوافع الهجوم.
-
أخبار متعلقة
-
رحيل مصمّم المعارك في مسلسلي "مولانا" و"بالحرام"
-
كيف علّق تيم حسن على وفاة زميله في مسلسل "مولانا"؟
-
هذه آخر تطورات الحالة الصحية لشيرين عبد الوهاب
-
صراع على النمبر وان في مصر.. ياسمين عبد العزيز ترد على مي عمر
-
تنسيقات مكتبية لرمضان مستوحاة من موضة 2026
-
وفاة ممثل مشهور- صورة
-
تيم حسن يُشعل المواقع.. شاهدوا كيف قلّد بشار الأسد في مسلسل "مولانا"
-
الموت يفجع الفنانتين روعة وربى السعدي