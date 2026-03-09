امرأة تطلق 10 رصاصات على منزل نجمة شهيرة - صورة

الوكيل الإخباري- أطلقت امرأة مجهولة النار على منزل النجمة العالمية ريهانا في منطقة بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا، أثناء تواجدها داخل المنزل، وفق ما أفادت وسائل إعلام أميركية.





وأشارت صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" نقلا عن مصدر في شرطة لوس أنجلوس إلى أن الحادث وقع في الساعة 13:21 من بعد ظهر أمس الأحد، حيث أطلقت المشتبه بها عدة طلقات نارية من سيارة من نوع "تسلا" بيضاء اللون باتجاه المنزل، فيما أصابت رصاصة واحدة جدار المبنى.



وأضافت الصحيفة أن ريهانا كانت موجودة داخل المنزل لحظة وقوع إطلاق النار، غير أنها لم تصب بأذى، كما لم يسفر الحادث عن وقوع إصابات أخرى.



وأشار المصدر إلى أن قوات الشرطة تمكنت من تحديد موقع المشتبه بها، وهي امرأة تبلغ من العمر 30 عاما، وإلقاء القبض عليها. ولم تذكر التقارير حتى اللحظة أي تفاصيل بشأن دوافع الهجوم.

