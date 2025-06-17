انتصار قانوني لإليسا على "وتري".. الحكم النهائي يكشف التفاصيل

وجاء القرار بعدما ثبت تعدّي شركة وتري على الحقوق الفنية والأدبية للفنانة إليسا، خاصة بعد طرح أغنية "وبطير" التي تسببت بنزاع قانوني حاد.
ويُعد الحكم سابقة قضائية في العالم العربي فيما يتعلق بحماية الملكية الفنية في العصر الرقمي.
ونصّ القرار على إلزام شركة وتري بتسليم كل مفاتيح الوصول إلى المنصات الرقمية التي كانت توزع عبرها أغاني الفنانة.
وفصل نفسها تمامًا عن قناة إليسا على "يوتيوب"، واستعادة الأخيرة التحكم الكامل بها.
-
أخبار متعلقة
-
ممثلة أسترالية تودّع ابنها بجنازة مؤثرة بعد فشل محاولة تجميده – صور
-
بعد وفاة شقيقها بشكل مفاجئ لطيفة تخرج عن صمتها .. هل من شبهة جنائية؟
-
ابنة أصالة نصري تُفجر مفاجأة.. ستزوج ابنتها من ابن هذا الفنان الشهير!
-
تعرض لأزمة صحية مفاجئة.. نقل نجل أحمد السقا للمستشفى - صورة
-
"حلا شيحة" تثير الجدل.. هل عادت لطليقها؟
-
فاشينيستا كويتية تتعرض لنزيف حاد بسبب إبر التنحيف - صورة
-
والدة بسمة بوسيل تكشف تطورات الحالة الصحية لنجل تامر حسني
-
وفاة المخرج المصري سعيد عزام بعد معاناة مع المرض