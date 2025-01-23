انتقادات واسعة لبرنامج هيلدا خليفة الجديد "الأسد الحقيقي"

لكن سرعان ما تعرضت خليفة لانتقادات شديدة بسبب مشاركتها في تقديم البرنامج، حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن هذا البرنامج لا يتناسب مع تاريخها، خاصة بعد تقديمها لبرنامج "ستار أكاديمي". وانتقد البعض البرنامج بشدة، واعتبروه "إهانة" للمرأة وعودة إلى عصور "الجواري"، كما اعتبروا أنه يمثل سقطة للإعلامية خليفة.
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