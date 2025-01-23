انتقادات واسعة لبرنامج هيلدا خليفة الجديد "الأسد الحقيقي"

الوكيل الإخباري- ظهرت مقدمة البرامج اللبنانية هيلدا خليفة في برنامج جديد بعنوان "الأسد الحقيقي"، بعد شهرتها من خلال تقديم برنامج "ستار أكاديمي". البرنامج هو منافسة بين مجموعة من الشباب والفتيات داخل منزل في غابة، بهدف الفوز بلقب "الأسد الحقيقي"، وهو نوع من برامج المواعدة يشبه "قسمة ونصيب".

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لكن سرعان ما تعرضت خليفة لانتقادات شديدة بسبب مشاركتها في تقديم البرنامج، حيث اعتبر الكثير من المتابعين أن هذا البرنامج لا يتناسب مع تاريخها، خاصة بعد تقديمها لبرنامج "ستار أكاديمي". وانتقد البعض البرنامج بشدة، واعتبروه "إهانة" للمرأة وعودة إلى عصور "الجواري"، كما اعتبروا أنه يمثل سقطة للإعلامية خليفة.