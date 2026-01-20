انتقم مني بنانسي عجرم… إلين خلف تكشف سرّ اختفائها الفني

الوكيل الإخباري- كشفت المطربة اللبنانية إلين خلف عن تفاصيل مهنية وشخصية صادمة تتعلق بمرحلة انفصالها الفني عن مدير أعمالها السابق جيجي لامارا، مؤكدة أنه اتخذ خطوات انتقامية ضدها عقب إنهاء الشراكة بينهما.

وأوضحت خلف أن لامارا سعى لتعويض غيابها عبر تبني موهبة الفنانة نانسي عجرم وتقديمها كنسخة فنية مشابهة لها في بداياتها، لضمان استمرارية مشروعه الفني. كما أكدت أن ألبوم الأطفال الشهير "شخبط شخابيط" كان معدًّا لها في الأصل، قبل أن يتم تحويله لصالح نانسي بالتعاون مع شركة الإنتاج.



وفجّرت خلف مفاجأة أخرى بكشفها أن الأغنية الأيقونية "أخاصمك آه" عُرضت عليها أولًا، لكنها لم تقدّمها بسبب انشغالها بأعمال أخرى ونصيحة مدير أعمالها آنذاك، معترفة بندمها على هذا القرار الذي غيّر مسار الأغنية لاحقًا.



واعترفت الفنانة بأن تلك المرحلة أثّرت عليها نفسيًا ومهنيًا، وتسببت في تراجع نجوميتها رغم أنها كانت في أوج نجاحها، لكنها شددت في المقابل على عدم وجود أي خلاف شخصي مع نانسي عجرم، مؤكدة محبتها لها ومتمنية لها التوفيق.



يُذكر أن إلين خلف برزت منذ تسعينيات القرن الماضي بعد فوزها بالميدالية الذهبية في برنامج "ستوديو الفن"، وقدمت عددًا من الأعمال ال ناجحة قبل أن تبتعد تدريجيًا عن الساحة الفنية بعد زواجها عام 2013 وتفرغها لحياتها العائلية.

