الثلاثاء 2026-01-20 03:28 م

انتقم مني بنانسي عجرم… إلين خلف تكشف سرّ اختفائها الفني

ر
إلين خلف
 
الثلاثاء، 20-01-2026 02:56 م

الوكيل الإخباري-   كشفت المطربة اللبنانية إلين خلف عن تفاصيل مهنية وشخصية صادمة تتعلق بمرحلة انفصالها الفني عن مدير أعمالها السابق جيجي لامارا، مؤكدة أنه اتخذ خطوات انتقامية ضدها عقب إنهاء الشراكة بينهما.

اضافة اعلان


وأوضحت خلف أن لامارا سعى لتعويض غيابها عبر تبني موهبة الفنانة نانسي عجرم وتقديمها كنسخة فنية مشابهة لها في بداياتها، لضمان استمرارية مشروعه الفني. كما أكدت أن ألبوم الأطفال الشهير "شخبط شخابيط" كان معدًّا لها في الأصل، قبل أن يتم تحويله لصالح نانسي بالتعاون مع شركة الإنتاج.


وفجّرت خلف مفاجأة أخرى بكشفها أن الأغنية الأيقونية "أخاصمك آه" عُرضت عليها أولًا، لكنها لم تقدّمها بسبب انشغالها بأعمال أخرى ونصيحة مدير أعمالها آنذاك، معترفة بندمها على هذا القرار الذي غيّر مسار الأغنية لاحقًا.


واعترفت الفنانة بأن تلك المرحلة أثّرت عليها نفسيًا ومهنيًا، وتسببت في تراجع نجوميتها رغم أنها كانت في أوج نجاحها، لكنها شددت في المقابل على عدم وجود أي خلاف شخصي مع نانسي عجرم، مؤكدة محبتها لها ومتمنية لها التوفيق.


يُذكر أن إلين خلف برزت منذ تسعينيات القرن الماضي بعد فوزها بالميدالية الذهبية في برنامج "ستوديو الفن"، وقدمت عددًا من الأعمال الناجحة قبل أن تبتعد تدريجيًا عن الساحة الفنية بعد زواجها عام 2013 وتفرغها لحياتها العائلية.

 

24

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع

عتته

فيديو الوكيل مهم للأهالي.. الفرق بين العصير والشراب والنكتار

"فلسطين النيابية" تدين هدم مبانٍ للأونروا في الشيخ جراح وتعتبره تصعيدًا خطيرًا ضد قضية اللاجئين

شؤون برلمانية "فلسطين النيابية" تدين هدم مبانٍ للأونروا في الشيخ جراح وتعتبره تصعيدًا خطيرًا ضد قضية اللاجئين

ب

تكنولوجيا غوغل تضيف ميزة التحكم بسرعة تشغيل الفيديو إلى Google Photos

ل

طب وصحة البيض البني أم الأبيض.. أيهما الأفضل لصحتك؟

ورشة في المواصفات والمقاييس لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري وخفض البصمة الكربونية

أخبار محلية ورشة في المواصفات والمقاييس لتعزيز التحول نحو الاقتصاد الدائري وخفض البصمة الكربونية

للل

طب وصحة حركات العين اللاإرادية لدى الرضع.. متى تصبح مقلقة؟

ر

طب وصحة هذا ما يفعله الإفراط في البروتين بأمعائك



 






الأكثر مشاهدة