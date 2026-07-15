الأربعاء 2026-07-15 11:08 ص

انتكس بعد معركة طويلة.. الموت يطوي صفحة نجم شهير

صي
سكوت برايس
 
الأربعاء، 15-07-2026 08:23 ص

الوكيل الإخباري-   توفي الممثل الأمريكي سكوت برايس عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد صراع مع سرطان المريء والمعدة.

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وكان برايس قد أعلن عام 2025 إصابته بالمرض في مرحلته الثالثة، وأكد لاحقًا أنه يتجه نحو التعافي بعد العلاج، قبل أن ينتكس مجددًا، وفقًا للفنانة الأمريكية لوسي أرناز.


ويُعد برايس من أبرز نجوم المسلسل الشهير "As the World Turns"، حيث اشتهر بتجسيد شخصية كريغ مونتغمري.

 
 


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