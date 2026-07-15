انتكس بعد معركة طويلة.. الموت يطوي صفحة نجم شهير

وكان برايس قد أعلن عام 2025 إصابته بالمرض في مرحلته الثالثة، وأكد لاحقًا أنه يتجه نحو التعافي بعد العلاج، قبل أن ينتكس مجددًا، وفقًا للفنانة الأمريكية لوسي أرناز.
ويُعد برايس من أبرز نجوم المسلسل الشهير "As the World Turns"، حيث اشتهر بتجسيد شخصية كريغ مونتغمري.
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