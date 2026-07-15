انتكس بعد معركة طويلة.. الموت يطوي صفحة نجم شهير

الوكيل الإخباري- توفي الممثل الأمريكي سكوت برايس عن عمر ناهز 68 عامًا، بعد صراع مع سرطان المريء والمعدة.

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وكان برايس قد أعلن عام 2025 إصابته بالمرض في مرحلته الثالثة، وأكد لاحقًا أنه يتجه نحو التعافي بعد العلاج، قبل أن ينتكس مجددًا، وفقًا للفنانة الأمريكية لوسي أرناز.