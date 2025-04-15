انتهاء تصوير فيلم درويش استعداداً لطرحه في صيف 2025

من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، تدور أحداث الفيلم حول محتال كاريزمي يدخل في شبكة من الخداع والمفاجآت، وتُسلّط القصة الضوء على الخط الفاصل بين الحقيقة والزيف، الحب والمصلحة.
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