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انتهاء تصوير فيلم درويش استعداداً لطرحه في صيف 2025

حج
فيلم درويش
 
الثلاثاء، 15-04-2025 02:01 م

الوكيل الإخباري- في خبر حصري لعشّاق السينما، أعلن صنّاع فيلم "درويش" انتهاء مرحلة التصوير واستعدادهم لعرضه رسميًا في يوليو 2025. الفيلم من بطولة عمرو يوسف بدور غير تقليدي، إلى جانب دينا الشربيني، تارا عماد، مصطفى غريب، محمد شاهين، خالد كمال، وأحمد عبد الوهاب.

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من تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي، تدور أحداث الفيلم حول محتال كاريزمي يدخل في شبكة من الخداع والمفاجآت، وتُسلّط القصة الضوء على الخط الفاصل بين الحقيقة والزيف، الحب والمصلحة.

 

ET بالعربي 

 
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