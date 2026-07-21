الثلاثاء 2026-07-21 12:09 م

اندلاع حريق في منزل فنان تركي مشهور

سث
شاتاي أولوسوي
 
الثلاثاء، 21-07-2026 08:29 ص

الوكيل الإخباري-   اندلع حريق في منزل الفنان التركي شاتاي أولوسوي بمنطقة ميلاس التابعة لولاية موغلا التركية.

وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق، فيما لم تُكشف تفاصيل حجم الأضرار أو ما إذا كان أولوسوي كان موجوداً داخل المنزل وقت اندلاعه.

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وأفادت صحيفة Sabah التركية بأن المنزل تعرّض لأضرار جراء الحريق.

 
 


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