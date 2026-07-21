اندلاع حريق في منزل فنان تركي مشهور

الوكيل الإخباري- اندلع حريق في منزل الفنان التركي شاتاي أولوسوي بمنطقة ميلاس التابعة لولاية موغلا التركية.



وسيطرت فرق الإطفاء على الحريق، فيما لم تُكشف تفاصيل حجم الأضرار أو ما إذا كان أولوسوي كان موجوداً داخل المنزل وقت اندلاعه.

اضافة اعلان