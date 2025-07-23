انسحاب بوراك أوزجيفيت من "المؤسس عثمان" يثير جدلا واسعا

خلاف على الأجر
ووفق تقارير صحفية، جاء انسحاب بوراك بعد خلاف مع شركة الإنتاج بشأن أجره في الموسم السابع، حيث طالب برفع أجره إلى 4 ملايين ليرة تركية لكل حلقة، وهو ما اعتُبر "مبالغًا فيه" من قِبل الشركة.
رسالة وداع مؤثرة
ودّع بوراك جمهوره برسالة مؤثرة عبر حسابه على إنستغرام، كتب فيها:
"الوداع أمر صعب... شكرًا لكل من عمل بشغف، وشكرًا لمشاهدينا، إلى اللقاء في حكايات جديدة."
توتر مع المنتج
الأزمة تصاعدت مع إلغاء بوراك متابعة حسابات المسلسل والمنتج محمد بوزداغ على مواقع التواصل، مما أكد وجود خلاف كبير بين الطرفين.
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