الخميس 2026-02-26 12:58 م

انفصال النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ عن زوجته!

النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ
النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ
 
الخميس، 26-02-2026 11:27 ص
الوكيل الإخباري-   انتشرت في الساعات الماضية أنباء عن انفصال النجم التركي الشهير كيفانش تاتليتوغ عن زوجته باشاك ديزر وذلك بعد نحو 10 سنوات من الزواج.اضافة اعلان



وتصدر اسم تاتليتوغ، المعروف بدور "مهند" في العالم العربي قوائم الترند في عدة دول عربية وسط تساؤلات حول حقيقة ما يُتداول عن حياته الشخصية.

وبحسب تقارير تركية، فإن باشاك ديزر انتقلت للعيش بمفردها في منزل بمدينة إزمير تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الطلاق، إلا أنه لم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الطرفين لتأكيد أو نفي هذه الأخبار.

وتُعد هذه الشائعة حلقة جديدة في سلسلة أخبار مشابهة لاحقت الثنائي منذ زواجهما في 2016، إذ كانت تتكرر من حين لآخر قبل أن تتراجع مع ظهور الزوجين معًا. 

يُذكر ان زوجة كيفانش تكبره بـ 5 سنوات وهما رُزقا بطفل عام 2022.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بدء المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

عربي ودولي بدء المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف

قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026

فن ومشاهير قائمة مسلسلات النصف الثاني من رمضان 2026

البدور يصطحب الأميران هاري وميغان ومدير منظمة الصحة العالمية في جولة داخل مركز علاج الإدمان

أخبار محلية البدور يصطحب الأميران هاري وميغان ومدير منظمة الصحة العالمية في جولة داخل مركز علاج الإدمان

هيفا وهبي

فن ومشاهير هيفا وهبي تواجه أزمة جديدة.. إليكم التفاصيل

إيران تستدعي السفير الهولندي على خلفية محاولة تهريب مواد محظورة طهران

عربي ودولي إيران تستدعي السفير الهولندي على خلفية محاولة تهريب مواد محظورة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

فلسطين مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى

ارتفاع الغلوكوز في الدم.. ليس فقط بسبب السكر!

طب وصحة ارتفاع الغلوكوز في الدم.. ليس فقط بسبب السكر!

35 مليار دولار لتطوير قدرات الدفاع المشتركة بين سول وأبوظبي

عربي ودولي 35 مليار دولار لتطوير قدرات الدفاع المشتركة بين سول وأبوظبي



 






الأكثر مشاهدة