انفصال زوجين شهيرين يشعل مواقع التواصل - صورة

وأوضح الميرغني، عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، أن الانفصال تم بكل احترام وتقدير متبادل، مشيراً إلى أنهما سيظلان يكنّان لبعضهما كل التقدير، ومتمنياً لهما التوفيق في المرحلة المقبلة.
كما دعا الجمهور إلى احترام خصوصية قرارهما، والابتعاد عن الشائعات، والتركيز على الدعاء لهما بالتوفيق في تربية ابنتهما تمارا، مختتماً رسالته بقوله: "الحمد لله على كل ما مضى، والحمد لله على ما هو آتٍ."
وكانت علاقة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح قد بدأت خلال مشاركتهما في عروض "مسرح مصر"، قبل أن تتوج بالزواج عام 2016.
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