انفصال زوجين شهيرين يشعل مواقع التواصل - صورة

الوكيل الإخباري- أعلن الفنان المصري حمدي الميرغني انفصاله عن زوجته الفنانة المصرية إسراء عبد الفتاح بعد زواج استمر نحو 10 سنوات، مؤكداً أن القرار جاء بالتراضي وبعد استخارة الله، عقب رحلة طويلة من الذكريات والتجارب.

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وأوضح الميرغني، عبر خاصية "الستوري" في حسابه على "إنستغرام"، أن الانفصال تم بكل احترام وتقدير متبادل، مشيراً إلى أنهما سيظلان يكنّان لبعضهما كل التقدير، ومتمنياً لهما التوفيق في المرحلة المقبلة.



كما دعا الجمهور إلى احترام خصوصية قرارهما، والابتعاد عن الشائعات، والتركيز على الدعاء لهما بالتوفيق في تربية ابنتهما تمارا، مختتماً رسالته بقوله: "الحمد لله على كل ما مضى، والحمد لله على ما هو آتٍ."



وكانت علاقة حمدي الميرغني وإسراء عبد الفتاح قد بدأت خلال مشاركتهما في عروض "مسرح مصر"، قبل أن تتوج بالزواج عام 2016.