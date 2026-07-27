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انهار لحظة رؤيتها... هكذا ردّت هيفاء وهبي على أحد معجبيها - فيديو

ثق
هيفاء وهبي
 
الإثنين، 27-07-2026 09:50 ص

الوكيل الإخباري-   شهد حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأخير في"بيروت هول" موقفًا لافتًا، بعدما انهار أحد معجبيها عند رؤيتها على المسرح.

واكتفت هيفا بالتعليق على الموقف بقولها: "روق"  فيما أثار تصرف المعجب تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المتابعين أنه بالغ في ردّة فعله.

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