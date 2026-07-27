انهار لحظة رؤيتها... هكذا ردّت هيفاء وهبي على أحد معجبيها - فيديو

الوكيل الإخباري- شهد حفل الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي الأخير في"بيروت هول" موقفًا لافتًا، بعدما انهار أحد معجبيها عند رؤيتها على المسرح.



واكتفت هيفا بالتعليق على الموقف بقولها: "روق" فيما أثار تصرف المعجب تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر عدد من المتابعين أنه بالغ في ردّة فعله.



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