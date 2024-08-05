انهيار ياسمين عبدالعزيز.. الحزن يخيم على عزاء المنتجين بمصر - فيديو

الوكيل الإخباري- خيم الحزن على الوسط الفني بمصر، أثناء عزاء المشرف العام للإنتاج بشركة "سينرجي" حسام شوقي، والمنتجين الفنيين بالشركة محمود كمال، وفتحي إسماعيل، وتامر فتحي.



وشهد العزاء الذي أقيم، يوم الأحد، بمسجد الشرطة بأكتوبر، حضور عدد كبير من رجال الفن والإعلام والسياسة بمصر، لتقديم واجب العزاء في الراحلين، أبرزهم.. أحمد العوضي، وإسلام جمال، وعصام السقا، وعماد زيادة، وكريم عبدالعزيز، وياسمين عبد العزيز، والمنتج محمد سعدي، ومصطفى شعبان، ومحمد رجب، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، والمخرج بيتر ميمي.



دخل كريم عبد العزيز في نوبة من البكاء الشديد، حيث لم يتمالك السيطرة على أعصابه، وانهارت ياسمين عبد العزيز وأخذ الفنانون الحاضرون في مواساتها لمحاولة التخفيف عنها حالة الحزن التي انتابتها.

وتوفي المنتجون الأربعة في حادث سير مروع على طريق الضبعة خلال توجههم إلى منطقة الساحل الشمالي في مصر، وانتقل رجال الأمن لمكان الحادث للوقوف على الأسباب، وتقديم الإسعافات، لكن فاضت أرواح ثلاثة قبل نقلهم إلى أقرب مستشفى، ولحق بهم المُنتج الفني تامر فتحي.



