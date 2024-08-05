انهيار ياسمين عبدالعزيز.. الحزن يخيم على عزاء المنتجين بمصر - فيديو

وشهد العزاء الذي أقيم، يوم الأحد، بمسجد الشرطة بأكتوبر، حضور عدد كبير من رجال الفن والإعلام والسياسة بمصر، لتقديم واجب العزاء في الراحلين، أبرزهم.. أحمد العوضي، وإسلام جمال، وعصام السقا، وعماد زيادة، وكريم عبدالعزيز، وياسمين عبد العزيز، والمنتج محمد سعدي، ومصطفى شعبان، ومحمد رجب، وأمير كرارة، وخالد الصاوي، والمخرج بيتر ميمي.
دخل كريم عبد العزيز في نوبة من البكاء الشديد، حيث لم يتمالك السيطرة على أعصابه، وانهارت ياسمين عبد العزيز وأخذ الفنانون الحاضرون في مواساتها لمحاولة التخفيف عنها حالة الحزن التي انتابتها.
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