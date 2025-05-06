بأكبر حضور جماهيري وأجواء أسطورية.. عمرو دياب يُشعل القرية العالمية بدبي - فيديو

وانطلقت فقرات الحفل بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" التي زادت من حماس الجمهور، وتوالت بعدها باقة من أنجح أغانيه القديمة والجديدة، أبرزها "تملي معاك"، وسط تفاعل لافت من الحاضرين.
حساب روتانا لايف على منصة "إكس" نشر لقطات من لحظة وصول "الهضبة" وصعوده إلى المسرح، معلقاً: "أجمل وأحلى بداية لحفل الهضبة عمرو دياب في القرية العالمية في دبي وسط تفاعل جمهوري قوي."
الحفل كان بمثابة ليلة فنية مميزة، أظهرت شعبية دياب الطاغية في الوطن العربي وقدرته على إشعال حماس الجماهير مهما اختلفت الأعمار.
أجواء القرية العالمية
مع الهضبة #عمرو_دياب 🔥🎵#روتانا_لايف@amrdiab @GlobalVillageAE pic.twitter.com/ga9ol6kNWu
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