بأكبر حضور جماهيري وأجواء أسطورية.. عمرو دياب يُشعل القرية العالمية بدبي - فيديو

الوكيل الإخباري- أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلاً استثنائياً في القرية العالمية بدبي، وسط حضور جماهيري غير مسبوق تجاوز 100 ألف شخص، حيث تألق بإطلالة شبابية كاجوال جمعت بين اللونين الأحمر والأسود، أشعلت الأجواء منذ لحظة صعوده إلى المسرح.

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وانطلقت فقرات الحفل بأغنيته الشهيرة "يا أنا يا لأ" التي زادت من حماس الجمهور، وتوالت بعدها باقة من أنجح أغانيه القديمة والجديدة، أبرزها "تملي معاك"، وسط تفاعل لافت من الحاضرين.



حساب روتانا لايف على منصة "إكس" نشر لقطات من لحظة وصول "الهضبة" وصعوده إلى المسرح، معلقاً: "أجمل وأحلى بداية لحفل الهضبة عمرو دياب في القرية العالمية في دبي وسط تفاعل جمهوري قوي."



الحفل كان بمثابة ليلة فنية مميزة، أظهرت شعبية دياب الطاغية في الوطن العربي وقدرته على إشعال حماس الجماهير مهما اختلفت الأعمار.





أجواء القرية العالمية

مع الهضبة @GlobalVillageAE pic.twitter.com/ga9ol6kNWu @amrdiab جمهور الهضبة 🔥🔥أجواء القرية العالميةمع الهضبة #عمرو_دياب 🔥🎵 #روتانا_لايف May 4, 2025