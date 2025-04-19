بألبوم من 5 أغانٍ.. بهاء سلطان "ترند" منصات الموسيقى

الوكيل الإخباري- حقق الفنان المصري بهاء سلطان نجاحاً لافتاً بألبومه الغنائي الجديد "رسيني"، الذي تصدّر قوائم الأكثر تداولاً عبر "يوتيوب" والمنصات الموسيقية خلال الساعات الأخيرة.

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واحتفت شركة روتانا للصوتيات بهذا الإنجاز، ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطعاً غنائياً من الألبوم، معلقة:

"أغاني بتشوف فلان، واترموا، تريند على يوتيوب بمصر."



تفاصيل الألبوم:

يتكوّن الألبوم من 5 أغنيات:

رسيني (الأغنية الرئيسية):

كلمات: تامر حسين – ألحان: مدين – توزيع: أحمد عبد السلام

بتشوف فلان:

كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أمين نبيل

اترمو:

كلمات: أحمد عيسى – ألحان: مدين – توزيع: أحمد عادل

الطيبين:

كلمات: خالد تاج الدين – ألحان: عزيز الشافعي

ميدالية مفاتيح:

كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: فهد



نجاح مستمر

يواصل بهاء سلطان تألقه، إذ يحتل حالياً المراتب الأولى في الاستماع على تطبيق "سبوتيفاي" بأغنيته "صحبي يا صحبي" من مسلسل "ولاد الشمس"، والتي حققت رواجاً واسعاً منذ منتصف رمضان الماضي.

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