السبت 2025-04-19 12:34 م
 

بألبوم من 5 أغانٍ.. بهاء سلطان "ترند" منصات الموسيقى

لاىا
بهاء سلطان
 
السبت، 19-04-2025 10:14 ص

الوكيل الإخباري-   حقق الفنان المصري بهاء سلطان نجاحاً لافتاً بألبومه الغنائي الجديد "رسيني"، الذي تصدّر قوائم الأكثر تداولاً عبر "يوتيوب" والمنصات الموسيقية خلال الساعات الأخيرة.

اضافة اعلان


واحتفت شركة روتانا للصوتيات بهذا الإنجاز، ونشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام" مقطعاً غنائياً من الألبوم، معلقة:
"أغاني بتشوف فلان، واترموا، تريند على يوتيوب بمصر."


تفاصيل الألبوم:
يتكوّن الألبوم من 5 أغنيات:
رسيني (الأغنية الرئيسية):
كلمات: تامر حسين – ألحان: مدين – توزيع: أحمد عبد السلام
بتشوف فلان:
كلمات: تامر حسين – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: أمين نبيل
اترمو:
كلمات: أحمد عيسى – ألحان: مدين – توزيع: أحمد عادل
الطيبين:
كلمات: خالد تاج الدين – ألحان: عزيز الشافعي
ميدالية مفاتيح:
كلمات: أيمن بهجت قمر – ألحان: عزيز الشافعي – توزيع: فهد


نجاح مستمر
يواصل بهاء سلطان تألقه، إذ يحتل حالياً المراتب الأولى في الاستماع على تطبيق "سبوتيفاي" بأغنيته "صحبي يا صحبي" من مسلسل "ولاد الشمس"، والتي حققت رواجاً واسعاً منذ منتصف رمضان الماضي.

 

24

 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية التربية تقرر وقف قطع الاجازات دون راتب للمعلمين

فل

فن ومشاهير حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب

لبف

فن ومشاهير 350 بلاغاً ضد محمد رمضان.. والاتهامات تلاحق مصممة ملابسه

بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان ورام الله والبيرة

أخبار محلية بحث تعزيز التعاون بين غرفتي تجارة عمان ورام الله والبيرة

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية 24.3 مليون يورو من بنك الاستثمار الأوروبي لتقليل فاقد المياه في الأردن

شركة الأسواق الحرة الأردنية

أخبار محلية شركة الأسواق الحرة الأردنية تخصص 5٪؜ من أرباحها للمسؤولية المجتمعية لثلاث سنوات

بر

أخبار الشركات "طلبات" الأردن وجامعة الحسين التقنية تتعاونان لتمكين الشباب الأردني من خلال التعليم التقني والتدريب المهني

بث

فن ومشاهير مشاهد مؤثرة في جنازة سليمان عيد: بكاء النجوم وتوديع حزين



 
 





الأكثر مشاهدة