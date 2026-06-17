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بإطلالة استثنائية.. شاهد فنانة مشهورة بإطلالة لافتة

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الفنانة أحلام
 
الأربعاء، 17-06-2026 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   تألقت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي خلال إحيائها حفل زفاف في أبوظبي بإطلالة أنيقة جسدت الفخامة الخليجية بأسلوب راقٍ.

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واختارت فستانًا طويلًا بقصة حورية البحر باللون الأزرق الجليدي، تميز بتصميم "أوف شولدر" وتطريزات من الكريستالات والأحجار اللامعة على منطقة الصدر والخصر، مع تنورة واسعة وذيل قصير أضفى لمسة من الفخامة.


وأكملت إطلالتها بمجوهرات ماسية ناعمة، شملت أقراطًا متدلية وخاتمًا وسلسلة مرصعة بالألماس.
واعتمدت أحلام تسريحة شعر ويفي كلاسيكية، مع مكياج قوي بألوان ترابية ولمسات سموكي داكنة أبرزت ملامحها وعينيها.

 

 

 

 

 
 


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