بإطلالة لافتة… نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة نانسي عجرم مجموعة صور جديدة عبر حسابها الرسمي على إنستغرام، لفتت فيها الأنظار بإطلالة لافتة وأنيقة، حيث ظهرت مرتدية فستاناً طويلاً باللون الذهبي اللامع، عكس أنوثتها وحضورها الآسر.



وجاءت الإطلالة بتصميم ناعم أبرز قوامها، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر منسدلة، ما أضفى على الصور لمسة راقية ومتناغمة. وقد أرفقت نانسي الصور بمقطع موسيقي من أغنيتها، ما زاد من تفاعل المتابعين.



وحصدت الصور إعجاباً واسعاً من الجمهور، الذين أثنوا على أناقتها الدائمة واختياراتها المميزة، مؤكدين أنها لا تزال تحافظ على مكانتها كإحدى أيقونات الجمال والأناقة في العالم العربي.

اضافة اعلان