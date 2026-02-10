بإطلالة لافتة… نانسي عجرم تشعل مواقع التواصل

وجاءت الإطلالة بتصميم ناعم أبرز قوامها، مع مكياج هادئ وتسريحة شعر منسدلة، ما أضفى على الصور لمسة راقية ومتناغمة. وقد أرفقت نانسي الصور بمقطع موسيقي من أغنيتها، ما زاد من تفاعل المتابعين.
وحصدت الصور إعجاباً واسعاً من الجمهور، الذين أثنوا على أناقتها الدائمة واختياراتها المميزة، مؤكدين أنها لا تزال تحافظ على مكانتها كإحدى أيقونات الجمال والأناقة في العالم العربي.
