باريش أردوتش وهاندا أرتشيل يكشفان تفاصيل فيلم 'دعها للرياح' في عيد الحب

يدور الفيلم في إطار رومانسي، ويجمع الثنائي، اللذان يحظيان بشعبية واسعة في تركيا والعالم، في قصة تصويرت في بحر إيغة الصيف الماضي.
وفي مقابلة نشرتها "نتفليكس"، قدّم النجمان لمحة مشوقة عن كواليس الفيلم وتفاصيل شخصياتهما، حيث عبرا عن رؤيتهما لشخصيتيهما في العمل: "إيجي يازجي" و"أسلي منسوي".
يلعب النجمان دور الوريثين اللذين يجدان نفسيهما في مواجهة بعضهما البعض في صراع على مستقبل الشركة العائلية، رغم تاريخهما المشترك وذكرياتهما الطفولية معًا.
الفيلم من إخراج أنجين إردن وتأليف جيلان ناز، ويشرف على الإنتاج كل من بيركين كايا، هاكان كارامحموت أوغلو، وسانر آيار.
ويشارك في الفيلم إلى جانب باريش وهاندا، عدد من النجوم مثل شيبنيم سونميز، توجرول توليك، وباريش أيتاتش.
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