باسم ياخور يعلق على جدل تصريحات لقائه الأخير

الوكيل الإخباري- كشف الفنان السوري باسم ياخور، في لقائه الأخير مع موقع "فوشيا" على هامش فعاليات حفل "Joy Awards 2025" في الرياض، عن موقفه من الجدل الذي أثير بعد تصريحاته حول سوريا. وعبّر ياخور عن ضرورة احترام حرية التعبير، مشدداً على أنه من حق كل شخص التعبير عن آرائه طالما أنها لا تضر بالآخرين، مضيفاً أن الاختلاف في الآراء يجب أن يكون محط نقاش، وليس سببًا للاتهام بالتخوين.

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وقال باسم ياخور في رده على الانتقادات: "يجب أن نتعلم كيف نستمع لبعضنا البعض. لا يجب أن يُسلب أي شخص حقه في التعبير عن رأيه، ولا يجوز أن يكون التغيير مقتصرًا على السلطة الحاكمة فقط، بل يجب أن يشمل العقول أيضًا." وأكد أن الحوار البناء هو السبيل الوحيد للابتعاد عن الخلافات السلبية وبناء مجتمع أفضل.



وفيما يتعلق بأعماله المقبلة، أعلن ياخور عن مشاركته في مسلسل "السبع" الذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، بالإضافة إلى مسلسل "تحت الصفر" الذي سيعرض على منصة "شاهد". وقد نال إشادات كبيرة عن دوره في مسلسل "المهرج".