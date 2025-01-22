باسم ياخور يعلق على جدل تصريحات لقائه الأخير

وقال باسم ياخور في رده على الانتقادات: "يجب أن نتعلم كيف نستمع لبعضنا البعض. لا يجب أن يُسلب أي شخص حقه في التعبير عن رأيه، ولا يجوز أن يكون التغيير مقتصرًا على السلطة الحاكمة فقط، بل يجب أن يشمل العقول أيضًا." وأكد أن الحوار البناء هو السبيل الوحيد للابتعاد عن الخلافات السلبية وبناء مجتمع أفضل.
وفيما يتعلق بأعماله المقبلة، أعلن ياخور عن مشاركته في مسلسل "السبع" الذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2025، بالإضافة إلى مسلسل "تحت الصفر" الذي سيعرض على منصة "شاهد". وقد نال إشادات كبيرة عن دوره في مسلسل "المهرج".
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