باسم ياخور ينضم رسميًا إلى مسلسل "كذبة سودا" مع سيرين عبد النور

وعبّرت سيرين عبد النور عن سعادتها بانضمام ياخور عبر إعادة نشر صورته أثناء توقيع العقد، مرفقة بإيموجي قلب أحمر كبير.
المسلسل من إخراج باسم السلكا وكتابة مؤيد النابلسي، ويشارك في بطولته إلى جانب سيرين عبد النور وباسم ياخور، عدد من أبرز النجوم اللبنانيين والسوريين، منهم: محمد الأحمد، داليدا خليل، نادين الراسي، رنين مطر، فادي أبي سمرا، مجدي مشموشي، وفيكتوريا عون.
