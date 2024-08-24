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باسم يوسف وناصر القصبي ونجوى كرم حُكام "آرابز غوت تالنت"

ناصر القصبي، نجوى كرم ، باسم يوسف
ناصر القصبي، نجوى كرم ، باسم يوسف
السبت، 24-08-2024 10:05 ص
الوكيل الإخباري-   حسمت مجموعة قنوات "MBC" الجدل الدائر حول أسماء الأعضاء الجدد للجنة تحكيم الموسم السابع من برنامج المواهب العالمي بنسخته العربية "Arabs Got Talent"، إيذاناً بانطلاق تصويره في المملكة العربية السعودية.اضافة اعلان


وأعلنت المجموعة أن النجمة اللبنانية نجوى كرم، والنجم السعودي الكوميدي ناصر القصبي، ولأول مرة الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، سيكونون لجنة تحكيم الموسم السابع من البرنامج، بينما ستقدمه الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.

ومن المقرر أن يبدأ باسم يوسف، الذي ينضم للبرنامج للمرة الأولى، تصوير حلقاته الأولى المسجلة في وقت لاحق من الشهر المقبل في الرياض.

و"أرابز غوت تالنت" هو برنامج ترفيهي من نوع تلفزيون الواقع يسلط الضوء على البحث عن المواهب الفردية والجماعية لدى العرب.

ويعد البرنامج النسخة العربية من البرنامج البريطاني "Britain's Got Talent" الذي عرض للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 2007 ولاقى نجاحاً كبيراً.

وكانت فرقة مياس اللبنانية قد فازت بلقب الموسم السادس من البرنامج بنسخته الأمريكية.

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