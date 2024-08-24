باسم يوسف وناصر القصبي ونجوى كرم حُكام "آرابز غوت تالنت"

وأعلنت المجموعة أن النجمة اللبنانية نجوى كرم، والنجم السعودي الكوميدي ناصر القصبي، ولأول مرة الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف، سيكونون لجنة تحكيم الموسم السابع من البرنامج، بينما ستقدمه الإعلامية اللبنانية ريا أبي راشد.
ومن المقرر أن يبدأ باسم يوسف، الذي ينضم للبرنامج للمرة الأولى، تصوير حلقاته الأولى المسجلة في وقت لاحق من الشهر المقبل في الرياض.
و"أرابز غوت تالنت" هو برنامج ترفيهي من نوع تلفزيون الواقع يسلط الضوء على البحث عن المواهب الفردية والجماعية لدى العرب.
ويعد البرنامج النسخة العربية من البرنامج البريطاني "Britain's Got Talent" الذي عرض للمرة الأولى في المملكة المتحدة عام 2007 ولاقى نجاحاً كبيراً.
وكانت فرقة مياس اللبنانية قد فازت بلقب الموسم السادس من البرنامج بنسخته الأمريكية.
24
-
أخبار متعلقة
-
ما حقيقة زواج جوزيف عطية؟
-
وكيل أعمال فان دام في مصر يتقدّم ببلاغ ضد والد حسام حبيب
-
تفاصيل حفل عمرو دياب الجديد في العُلا بالسعودية
-
زوج أحلام يخرج عن صمته بعد أنباء انفصالهما
-
السعودية إلهام علي تفوز بجائزة أفضل ممثلة آسيوية لعام 2024
-
حقيقة خطوبة تامر حسني وهنا الزاهد
-
عمرو مصطفى يثير الجدل برسالة جديدة
-
كاميرات المراقبة تُفجر مُفاجأة في واقعة سرقة منة عرفة