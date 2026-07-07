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بالتاج والوردي.. غادة عبد الرازق تخطف الأنظار في عيدها الـ 56 - صورة

قيف
غادة عبد الرازق
 
الثلاثاء، 07-07-2026 10:07 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق بعيد ميلادها الـ56، وشاركت جمهورها عبر حسابها على "إنستغرام" صوراً من أجواء الاحتفال.

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وظهرت غادة بفستان وردي وتاج على رأسها، وهي تحمل قالب حلوى يحمل الرقم 56، وعلّقت على الصور بعبارة My birthday، لتتلقى تهاني واسعة من جمهورها وزملائها.


ويأتي الاحتفال وسط إشادات بمسيرتها الفنية التي تمتد لأكثر من 25 عاماً، قدمت خلالها أعمالاً متنوعة في الدراما والسينما، رسّخت حضورها كإحدى أبرز الفنانات في العالم العربي.

 


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