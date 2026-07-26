بالجبس وكرسي متحرّك.. فنانة شهيرة تُفاجئ متابعيها - صورة

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة المصرية نرمين ماهر صورًا عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها على كرسي متحرك وقد وُضعت قدمها في الجبس، ما أثار قلق متابعيها.



واكتفت بالتعليق: "الحمد لله على كل حال"، من دون أن تكشف تفاصيل الإصابة أو سببها.



ويُذكر أن آخر أعمالها الدرامية كان مسلسل "فندق خمس هموم"، الذي عُرض عام 2025.

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