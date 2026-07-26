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بالجبس وكرسي متحرّك.. فنانة شهيرة تُفاجئ متابعيها - صورة

يب
نرمين ماهر
 
الأحد، 26-07-2026 02:50 م

الوكيل الإخباري-   نشرت الفنانة المصرية نرمين ماهر صورًا عبر حسابها على إنستغرام، ظهرت فيها على كرسي متحرك وقد وُضعت قدمها في الجبس، ما أثار قلق متابعيها.

واكتفت بالتعليق: "الحمد لله على كل حال"، من دون أن تكشف تفاصيل الإصابة أو سببها.

ويُذكر أن آخر أعمالها الدرامية كان مسلسل "فندق خمس هموم"، الذي عُرض عام 2025.

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