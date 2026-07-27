بالدبكة والفستان الأبيض... ديانا فاخوري تخطف الأنظار بعيد ميلادها - فيديو

الوكيل الإخباري- احتفلت الإعلامية في قناة "MTV" ديانا فاخوري بعيد ميلادها، بحضور عدد من أفراد عائلتها وزملائها في القناة.



وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من الاحتفال، ظهرت فيها مرتدية فستانًا أبيض وهي ترقص الدبكة بحماسة برفقة فرقة راقصة.



يُذكر أن ديانا فاخوري بدأت مسيرتها المهنية عام 2003 في الصحافة المكتوبة عبر صحيفة "اللواء"، قبل أن تنتقل إلى العمل التلفزيوني كمراسلة ومقدمة أخبار في "تلفزيون المستقبل"، ثم تنضم لاحقًا إلى قناة "MTV".

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