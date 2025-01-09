بالدموع.. باريس هيلتون تشاهد منزلها يحترق على الهواء مباشرة - فيديو

الوكيل الإخباري- بقلب مفطور، عبرت النجمة الأمريكية باريس هيلتون عن حزنها الشديد، بعد مشاهدة منزلها في ماليبو يحترق "حتى الرماد" على الهواء مباشرة عبر التلفزيون.



وكشفت باريس هيلتون عن تدمير منزلها بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، التي أتت على آلاف الأفدنة منذ أن بدأت يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتدمير مئات المنازل، واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه، وإجلاء أكثر من 100 ألف شخص.

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وفي منشور عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، عبّرت هيلتون عن حزنها العميق، بسبب فقدان منزل الأسرة، قائلة: "الجلوس مع عائلتي ومتابعة الأخبار ومشاهدة منزلنا في ماليبو يحترق بالكامل على الهواء مباشرة هو شيء لا يجب أن يمر به أي شخص".

وأوضحت هيلتون قائلة: "هذا المنزل كان المكان الذي صنعنا فيه الكثير من الذكريات الثمينة. إنه المكان الذي خطا فيه فينيكس أولى خطواته، وحلمنا فيه ببناء حياة مليئة بالذكريات الجميلة مع لندن".





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