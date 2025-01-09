بالدموع.. باريس هيلتون تشاهد منزلها يحترق على الهواء مباشرة - فيديو

وكشفت باريس هيلتون عن تدمير منزلها بسبب حرائق الغابات في لوس أنجلوس، التي أتت على آلاف الأفدنة منذ أن بدأت يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل خمسة أشخاص على الأقل، وتدمير مئات المنازل، واستنزاف موارد مكافحة الحرائق وإمدادات المياه، وإجلاء أكثر من 100 ألف شخص.
وفي منشور عبر حساباتها بمنصات التواصل الاجتماعي، عبّرت هيلتون عن حزنها العميق، بسبب فقدان منزل الأسرة، قائلة: "الجلوس مع عائلتي ومتابعة الأخبار ومشاهدة منزلنا في ماليبو يحترق بالكامل على الهواء مباشرة هو شيء لا يجب أن يمر به أي شخص".
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