بالدم: هل هو مقتبس من قصة حقيقية؟ الشركة المنتجة تكشف الحقيقة

الوكيل الإخباري- شهدت مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية تداول مزاعم تفيد بأن مسلسل "بالدم" مقتبس من القصة الحقيقية للسيدة كريتا الزغبي، التي اكتشفت بعد 40 عامًا بالصدفة أن والديها اللذين ترعرعت في حضنهما ليسا والديها البيولوجيين، بسبب خطأ في المستشفى أدى إلى تبديلها مع طفلة أخرى بعد ولادتها في عام 1977.

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ورداً على هذه الادعاءات، أصدرت الشركة المنتجة للمسلسل بيانًا رسميًا نفت فيه تمامًا أن العمل يستند إلى قصة شخصية، مؤكدة أنه دراما اجتماعية تتناول قضية عامة.



وأوضح البيان أن محامي الشركة تواصل مع السيدة كريتا الزغبي شخصيًا، وعرض عليها نص المسلسل ليتأكد بنفسها أنه لا يمت بصلة إلى حياتها الشخصية. وأكد البيان أن العمل لم يُستلهم من أي قصة محددة، بل هو يسلط الضوء على قضية الهوية والانتماء.



من جانبها، أصدرت السيدة كريتا الزغبي بيانًا رسميًا، أكدت فيه: "في الأيام القليلة الماضية، تم تداول تصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن مسلسل (بالدم) يتناول قصتي الشخصية، خصوصًا وأنني تعرضت عند ولادتي لتبديل في المستشفى. لكن بعد متابعة الحلقات الأولى والتواصل مع المعنيين في الشركة، تبيّن لي أن المسلسل لا يتناول قصتي كما كنت أتصور في البداية". وأضافت: "لذا أود التأكيد أن مسلسل (بالدم) هو عمل درامي فني، ولا يمت بصلة لحياتي الشخصية، وهذا للتوضيح".



بعد بيان كريتا الزغبي، شددت الشركة المنتجة على أنها لن تتهاون مع أي محاولات لنشر شائعات تربط بين المسلسل وقصص واقعية، محذرة من محاولات الإساءة للشركة أو فريق العمل.



يُذكر أن مسلسل "بالدم" يتناول قصة غالية، التي تكتشف بعد 45 عامًا حقيقة صادمة عن عائلتها وميلادها، ما يدفعها للبحث عن هويتها الحقيقية. المسلسل من إخراج فيليب أسمر، وتأليف نادين جابر، وبطولة ماغي بو غصن، وباسم مغنية، وبديع أبو شقرا، وجيسي عبدو، وغيرهم.